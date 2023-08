Tradíciu v dedine nenechali upadnúť. FS Podžiaran ja známa nielen v Papradne

Miestnemu nárečiu, v ktorom spievajú, vytvorili slovník.

PAPRADNO. Obec Papradno je s folklórom spojená. Bola to práve papradnianska folklórna skupina Podžiaran, ktorá sa dostala do finále celoslovenskej folklórnej šou Zem spieva. Bolo však obdobie, keď tradícia upadala. Lenka Jandušíková sa ujala pred vyše desiatimi rokmi vedenia a s pôvodnými, aj novými členmi sa postarala o to, že Papradno dnes žije folklórom. Piatkové skúšky v kultúrnom dome sú okrem prípravy vystúpení plné zábavy a rozhovorov.

Začiatky Podžiaranu

Rozprávanie o folklórnej skupine začala Jandušíková, zatiaľ čo sa v priestoroch kultúrneho domu, kde skúšajú, pomaly schádzali ostatní členovia. Podžiaran založili v roku 1982 štyri speváčky, ku ktorým sa postupne pridávali ďalší. Spievali piesne z Papradna, nacvičovali zvykoslovné pásma a chodili aj na súťaže.

Lenka Jandušíková je vedúcou skupiny od roku 2011. „V roku 2010 členovia postupne odchádzali, bolo ich málo. Tak ma nový starosta obce oslovil, či by som nezobrala Podžiaran pod svoje krídla. Postupne sa popridávali mladší aj starší,“ prezradila. Teraz majú okolo 30 členov, od najmladších, 11-ročných až po najstarších 80-ročných. Detská folklórna skupina Podžiaranček má členov 50.

Zapojiť sa či nezapojiť?

Podžiaran sa dostal do povedomia celého Slovenska v roku 2018 prostredníctvom folklórnej súťaže Zem spieva. Do finále sa prebojovali aj vďaka SMS hlasom od fanúšikov. Nemuselo to však tak byť. „Dlho som váhala či sa zapojiť. Keď som si predstavila, čo všetko to bude časovo vyžadovať, bolo to komplikované. Ale povedala som si, kedy inokedy, ak nie teraz,“ zaspomínala si vedúca súboru. Ako to bolo sa rozhodol priblížiť aj jeden z najdlhšie pôsobiacich členov, Izo Mikudík.