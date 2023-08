Podujatie, ktoré láka študentov späť do Považskej Bystrice. Štuchafest nielen baví, aj pomáha

Pre mnohých študentov už tradičná akcia Štuchafest sa konala aj tento rok.

Jana Vozárová rozprávala o ceste k titulu druhej vicemiss Slovenska, ale aj o plánoch do budúcnosti. (Zdroj: Zuzana Krivá )

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Na študentskom charitatívnom podujatí organizovaného mladými sa predstavili nie len Považskobystričania ale aj celoslovensky známe tváre.

Talenty z Považia

Počasie si so všetkými zahrávalo a chvíľu to vyzeralo, že sa akcia bude musieť presunúť do Kina Mier. Slnko prichádzalo a zas sa skrývalo za oblaky. Nakoniec sa však vyjasnilo a návštevníci aj účinkujúci si mohli užívať podujatie pri fontáne pri Kine Mier. Piatok 21. júla centrum mesta ožilo debatami a hudobnými koncertmi.

Spievalo sa po slovensky, anglicky aj francúzsky, domáce aj zahraničné hity. Na akordeón zahral Dávid Jahôdka a spevom ho dopĺňala Nina Buzalková. V netradičnom prevedení predviedli skladby ako Bella Ciao, ale aj klasiky, napríklad Čerešne od Hany Gregorovej.