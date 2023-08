Netradičná forma umenia, ktorú môžete zjesť. Čo je carving, predstavila víťazka mnohých súťaží

Oľga Barcíková so žiakmi zbierala najlepšie ocenenia.

Carving je druh umenia. Ide o umelecké vyrezávanie do ovocia a zeleniny. Oľga Barcíková z Dubnice nad Váhom sa carvingu venovala 19 rokov. V Púchove vyučovala kuchárov. Najskôr chodila na súťaže s varením, potom aj na tie carvingové. Hoci už je na dôchodku, vychovala niekoľko úspešných pokračovateľov a pomohla vytvoriť česko-slovenský carvingový tím.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mohli by ste bližšie opísať carving?

Carving je umelecké vyrezávanie do ovocia a zeleniny. Pochádza z Ázie a rozšírilo sa aj k nám, do Európskych štátov. Začalo asi v 7. storočí v Číne, kde vyrezávanú zeleninu dávali na cisársky stôl, ako dekoráciu. Bolo to vyjadrovanie vďaky Bohu za dary prírody.

V Ázií vyrezávajú do koreňa taro, ktorý veľmi dlho vydrží. My vyrezávame zo zeleniny, čo tu máme. Čo vyrežeme, môžeme do troch dní zjesť. Ale z koreňa taro je to ako vyrezané do dreva, vydrží niekoľko mesiacov. Umelci z Ázie vedia vyrezať krásne veci, úplne detailne. K nám, do Česka a Slovenska, to doniesol a spopularizoval Luděk Procházka z Čiech, ktorý sa tomu priučil v Ázií.

DOČÍTATE SA Ako prebiehajú súťaže v carvingu,

ako vznikol česko-slovenský tím,

či má carving u nás svojich nasledovníkov.

Z čoho sa teda vyrezáva u nás?

My vyrezávame do všetkej zeleniny a ovocia, ktorá je tvrdšia. Napríklad jabĺčka, slivky, marhule, broskyne. A zelenina všetka. Koreňová zelenina, mrkva, zeler, kaleráb, biele a červené reďkovky, tekvice, melóny, cukety.