Dubnica dostala od nováčika štvorku, Púchov prekvapil, Podmanín vyučil Tŕstie (futbalový sumár)

Viacero zápasov úvodného kola nového ročníka bolo pre nepriaznivé počasie odložených.

II. LIGA

Pov. Bystrica – Malženice 4:1 (0:1)

Ako prvý vystrelil na bránu v 14. min. Slávik, no z 22m pálil mimo. Následne podnikli útok Malženice, avšak bezvýsledne. V 23. min. z takmer 30m pekne vypálil Sloboda, ale lopta išla nad bránu gólmana Vasiľa. Od 25. do 35. min. bola hra vyrovnaná. V 36. min. domáci faulovali v šestnástke a na 0:1 dal z pokutového kopu Cleber. O štyri minúty domáci zaútočili, no prekombinovali pekný útok.

V 53. min. Slávik z trestného kopu vyrovnal šikovnou strelou. Po tomto zásahu pritlačila Pov. Bystrica hostí pred ich bránu. V 62. min. podnikli hostia postupný útok, ale brankár Hodál bol pohotový. V 70. min. poslal domácich do vedenia hlavou Kucharčík. Ten istý hráč opäť hlavou zvýšil vedenie MŠK už na dva góly. V 82. min. zvýšil na 4:1 Slávik.

Góly: 53. a 82. Slávik, 70. a 75. Kucharčík – 36. Cleber (z 11m). R Benedik, 882 divákov

POV. BYSTRICA: Hodál – Pečarka (46. Mihálek), Pagáč, Kucharčík, Václav – Zemko (46. Kováč), Boris, Sloboda, Zuziak (90. Krasňan) – Slávik (87. Vaculík), Gerebenits (87. Čiernik)

