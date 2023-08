Slafkovského vystriedal na slovenskom hokejovom tróne Tomáš Tatar

Hokejista roka na Slovensku berie ocenenie ako bonus za vydarenú sezónu. Tomáš Tatar sa tiež stal štvrtýkrát najlepším slovenským útočníkom roka.

BRATISLAVA. Skúsený útočník Tomáš Tatar sa stal v stredu prvýkrát v kariére víťazom ankety Hokejista roka na Slovensku. Tridsaťdvaročný ilavský rodák uspel v celkovom hodnotení výročnej ankety Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a zároveň získal po štvrtý raz Cenu Jozefa Golonku pre najlepšieho slovenského útočníka za uplynulý rok.

Tatar má za sebou pomerne vydarenú sezónu v zámorskej NHL, odohral v nej všetkých 82 duelov základnej časti s bilanciou 20 gólov a 28 asistencií. Tímu New Jersey Devils pomohol k tretiemu miestu v tabuľke Východnej konferencie aj v celej súťaži. V play-off si pripísal jeden presný zásah v 12 dueloch. Od 1. júla je neobmedzený voľný hráč a stále nemá angažmán na ročník 2023/2024.

"Pred sezónou asi nikto nemyslí na tieto trofeje alebo vyznamenania. Do sezóny ide s tým, že ju chce mať čo najlepšiu a čo najviac pomôcť mužstvu. Odovzdávanie takýchto cien je potom iba bonus. Samozrejme, veľmi si vážim, že som prvýkrát v kariére Hokejista roka. Predo mnou získali toto ocenenie hráči zvučných mien, takže som rád, že môžem byť medzi nimi," povedal Tatar o víťazstve v ankete vo videu na webe TA3.

Vicemajster sveta z roku 2012 absolvoval v NHL dokopy 783 duelov v základnej časti so ziskom 455 bodov (211+244) a v 52 stretnutiach play-off nazbieral 13 bodov (7+6). Okrem New Jersey pôsobil aj v tímoch Detroit Red Wings, Montreal Canadiens a Vegas Golden Knights, Detroit ho draftoval v roku 2009 zo 60. miesta. Slovensko reprezentoval na šiestich seniorských majstrovstvách sveta, na tých vlaňajších bol kapitán tímu SR. Zahral si aj na OH 2014 v ruskom Soči.

Tomáš Tatar sa stal v poradí pätnástym Hokejistom roka, keď na pomyselnom tróne vystriedal útočníka Montrealu Juraja Slafkovského. Pred ním si okrem Slafkovského tento titul vyslúžili aj Erik Černák, Zdeno Chára, Marián Hossa, Andrej Sekera, Marián Gáborík, Ľubomír Višňovský, Miroslav Šatan, Peter Bondra, Pavol Demitra, Zdeno Cíger, Jaromír Dragan, Peter Šťastný či Oto Haščák.