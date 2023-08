Nad Považskou palicu nelámem, hovorí odídenec Begáň

Po minulej sezóne balil v Považskej Bystrici kufre a sťahoval sa do Nových Zámkov.

Odchovanec futbalu pod Manínom Patrik Begáň sa na juhu Slovenska gólovo uviedol hneď v prvom zápase.

V ROZHOVORE SA DOČÍTATE: Za akých okolností Begáň odišiel z Považskej,

či ráta s tým, že sa pod Manín vráti,

akú premiéru zažil v drese Nových Zámkov,

čo hovorí na prvé vystúpenia MŠK v novej sezóne.

Tušili ste už na jar, že vás z Považskej pošlú na hosťovanie?

Rád by som tuto vec uviedol na pravú mieru. Odchod na hosťovanie, respektíve prestup s opciou bola moja iniciatíva a moje rozhodnutie. Samozrejme to neprišlo len tak, ale na základe nejakých rozhodnutí. Jarná časť si myslím nedopadla vôbec zle. Zaskakoval som na pozícii pravého beka. A nemal som vôbec pocit, že by som chcel v lete odísť.

