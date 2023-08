Považská Bystrica sa po roku provizória dočká novej modernej pôrodnice

Termín dokončenia museli predlžovať.



POVAŽSKÁ BYSTRICA. Moderné pôrodné sály v považskobystrickej nemocnici finišujú, stavebné práce už dokončili. Nasledovať bude čistenie a inštalovanie techniky a prístrojov. Kolaudačné konanie pripravujú popredu, aby oddelenie po roku provizória spustili naplno.

Pri výstavbe museli riešiť komplikácie kvôli stropnej konštrukcii, prepracovali celý projekt, aby statika zodpovedala zvýšenej záťaži.

V článku sa dočítate: kedy bude dokončená rekonštrukcia pôrodnice,

aké novinky pribudnú,

prečo museli termín dokončenia odložiť,

aká veľká je investícia do tohto oddelenia,

kedy oddelenie spustia pre pacientky.

Celý projekt vrátane technológií a prístrojového vybavenia ide z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), keďže dotáciu nemocnici neschválili.

Dodatočne sa však uchádzajú o refundáciu nákladov z Plánu obnovy popri rekonštrukcii ďalších nemocničných oddelení.

Považskobystrická nemocnica je spádovou zo širokého okolia, okrem dvoch okresov z regiónu, kde nemocnice výrazne obmedzili, prichádzajú pacienti aj zo susedného Žilinského kraja.

Nápor na jednotlivé oddelenia v nemocnici je veľký a aj počas provizória, v ktorom fungovalo pôrodnícke oddelenie počas rekonštrukcie zvládli vykonať okolo 1200 pôrodov ročne.

Vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie plánujú spustiť počas septembra a rodičky sa okrem moderného prostredia môžu spoľahnúť na špičkové vybavenie pre ne samotné aj pre ich novorodencov. Dôležitou novinkou je centrálny novorodenecký box, ktorý ušetrí lekárom drahocenný čas pri komplikovaných pôrodoch.

Museli riešiť odklad

Pôvodný termín dokončenia rekonštrukcie sál pôrodníckeho oddelenia v považskobystrickej nemocnici bol na konci uplynulého roka. Pri odkrytí stropnej konštrukcie však stavebníci odhalili viacero nedostatkov. Museli dať prepracovať projekt a tým pádom aj oddialiť termín dokončenia.

„Na každej stavbe sú určité problémy a táto nebola výnimkou. Pri odkrývaní stropov zistili, že materiály, ktoré použili pri výstavbe nemocnie, boli podľa iných noriem. Strop bolo teda potrebné zosilniť, pretože na strechu pribudla nová vzduchotechnika a veľa ďalších technológií,“ povedal Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

So slabou statikou stropu súviseli aj ďalšie komplikácie. „Boli tu problémy aj s elektrickými rozvodmi a taktiež kúrenie sa muselo odpojiť a preložiť. Som veľmi rád, že sme našli riešenie aj s projektantom, aj so stavebným dozorom, aj so zhotoviteľom a dokázali problém odstrániť,“ uviedol Baška.

Termín dokončenia museli posúvať, teraz však už so stavbou finišujú. „Posledný termín na odovzdanie je 31. august a podľa dnešného kontrolného dňa sme sa dohodli so zhotoviteľom, že stavbu môže odovzdať o niečo skôr. August je vyhradený na umývanie a dokončovacie práce s tým, že zhotoviteľ paralelne dodá všetky technické správy a dokumenty, ktoré potrebujú ku kolaudácii.“

Ako ďalej trenčiansky župan povedal, v priebehu augusta chcú podať žiadosť na Mestský úrad Považská Bystrica o kolaudačné rozhodnutie tak, aby mohli v septembri slávnostne otvoriť zrekonštruované a hlavne zmodernizované operačné pôrodnícke sály.

„Ja som sa tu narodil tiež, v roku 1975, pred 48 rokmi. Vtedy to nebolo takéto moderné prostredie. Sú to nové technológie, priestor pozostáva z dvoch pôrodníckych sál a jednej operačnej sály, kde sa budú robiť zložitejšie pôrody.“

Medzi pôrodníckymi sálami je miestnosť aj pre novorodencov. „Samozrejme veľmi dôležitá je príprava rodičiek, pribudlo aj veľa zázemia pre lekárov a sestry. Bude to špičková pôrodnica a chcem poďakovať všetkým, najmä vedeniu nemocnice, ale aj ostatným, že zvládli provizórium, keď pôrody presunuli do iných miest. Robiť niečo takto za jazdy nie je jednoduché a veľmi ma teší, že počet pôrodov neklesol,“ povedal Jaroslav Baška.

Investícia bola nevyhnutná

Pôrodnícke oddelenie v Považskej Bystrici za celý čas svojho pôsobenia neprešlo významnou rekonštrukciou. Tá aktuálna je teda komplexná.

„Celková investícia stavebnej časti je 2,2 milióna eur a rozpočet na technológie bol jeden milión eur, sumy sú s DPH. Technika je takmer všetka vysúťažená, chýba iba niekoľko drobností, bez ktorých sa dá fungovať Takže september je reálny na spustenie prevádzky,“ povedal Baška.

Celú rekonštrukciu vrátane techniky financujú z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Ak sa nemocnici podarí uspieť, podali si projekt z Plánu obnovy do päť miliónov eur. V pláne je nové ARO, nová JIS, možno by sme zvládli preplatiť aj časť týchto pôrodníckych sál,“ informoval župan.