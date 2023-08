Ľubica Ondrušová privádza ľudí k šitiu

Sama v ňom našla vysnívané povolanie.

Láska k šitiu Ľubicu Ondrušovú sprevádzala od strednej školy. Kým sa mu však začala venovať naplno, vyskúšala iné práce aj cestovala. Teraz je rada, že si vybrala robiť to, čo ju skutočne baví. Šiť učí mladých, starých, venuje sa začiatočníkom aj pokročilým. Šitie na stroji mnohých zaujme, obzvlášť nadchne deti. Nie je to však jediné, čomu sa venuje. Okrem šitia našla podľa jej slov aj ďalšiu doživotnú záľubu, otužovanie.

V rozhovore sa dočítate: ako sa lektorka dostala k šitiu,

ako prebiehajú kurzy,

ako sa dajú využiť použité materiály,

kto všetko na kurzy šitia chodí.

Ako ste sa dostali k šitiu?

Rozhodla som sa v osmičke na základnej škole, že pôjdem na odevnú priemyslovku do Trenčína. Vtedy sa končilo osmičkou. Nikdy predtým som nešila. Ale jediné, čo ma zaujímalo, bola výzva. Z Považskobystrického okresu nebrali na trenčiansku priemyslovku nikoho. Ale ja som sa dostala. Chcela som sa dostať aj spod rodičovských krídiel a žiť na internáte.

Pokračovať som chcela na vysokú školu, na pedagogický odbor. Tam som sa však nedostala. Tak som začala pracovať. Spočiatku to boli študentské práce. Najskôr vo vegetariánskej reštaurácii, potom v odevnom obchode, potom som začala súkromníčiť – šiť odevy na mieru. Mali sme módny salón, ale po troch rokoch podnikania ma zlákal svet. Rozhodla som sa, že ešte nezakotvím. Išla som do Mníchova, kde som žila tri roky. Chcela som sa naučiť jazyk a vidieť svet. Bola to ďalšia výzva.

Prečo práve Mníchov?

Dostala som tam ponuku robiť opatrovateľku. Nie deťom, ale dvom psom (smiech).

Začala som tam chodiť do jazykovej školy. Počas týchto troch rokov som spoznala môjho manžela. Nie v Nemecku, ale na svadbe v Považskej Bystrici. Kvôli nemu som sa vrátila späť sem, aby sme si založili rodinu.

Potom sa mi narodil syn so zdravotným hendikepom. Popritom som stále šila, podnikala. Keď som už nevedela, kam z konopí, tak som stretla moju dobrú priateľku Evku Čičkánovú.