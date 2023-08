V Považskej Bystrici nafúkali dvaja vodiči

Policajti Okresného riaditeľstva PZ z Považskej Bystrice dnes počas 4-hodinovej akcie zistili 12 priestupcov, ktorým bola uložená bloková pokuta za rôzne porušenia pravidiel cestnej premávky.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Okrem toho 258 vodičov podrobili dychovej skúške a zistili, že dvaja si sadli za volant pod vplyvom alkoholu.

23-ročná vodička Audi A3 nafúkala 0,47 mg/l, čo predstavuje 0,98 promile alkoholu. Málo chýbalo k hodnote 1 promile a to už mala by jej hrozilo obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade, keď je dychová skúška do 1 promile, bude vodička prejednaná v správnom konaní.

Mladý, iba 20-ročný vodič, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia len od februára tohto roka nafúkal 0,16 mg/l, čo predstavuje presne 0,31 promile. Aj keď išlo podľa všetkého o tzv. zostatkový alkohol za túto jazdu ho postih neminie.

V správnom konaní im hrozí pokuta do 800 € a zákaz činnosti do 3 rokov