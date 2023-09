Aký bol tohtoročný Triatlon Podhradské more? Očami organizátora

Triatlon Podhradské more napísal ďalšiu vydarenú kapitolu. Po podujatí sme sa rozprávali s hlavným organizátorom Romanom Klinčúchom.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Z názvu podujatia vypadlo slovo „Amatérsky“. Prečo?

Nikdy to nebolo podujatie vyslovene iba pre amatérov. Pre nich je to vyvrcholenie sezóny a pre profesionálov kvalitný tréning. Nemáme ambíciu byť súčasťou nejakého seriálu alebo majstrovstiev. Ide tu hlavne o to, aby to bol nejaký prvý dotyk pre tých, ktorí si chcú vyskúšať triatlon, o to ide pri Triatlone Podhradské more od samého začiatku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BOLI SME PRITOM

BOLI SME PRITOM FOTO: Triatlon Podhradské more 2023 obrazom Čítajte

To, že sa to páči aj profesionálom, svedčí o kvalite, ktorá je nastavená. Či už v rámci tratí, ale hlavne v rámci organizácie, ktorú sa snažíme urobiť čo najlepšie. Pri organizovaní tohto podujatia nám ide vždy hlavne o bezpečnosť.

EŠTE SA DOČÍTATE: Čím organizátori ozvláštnili tento ročník Triatlonu Podhradské more,

či im nenarobilo vrásky počasie,

koľko času a síl stojí zorganizovanie takéhoto podujatia,

či sa organizátori stretli aj s negatívnymi ohlasmi.

Zaznamenali ste zvýšený počet účastníkov oproti minulému roku?

Počet účastníkov sa nám zvyšuje každým rokom. Kapacita Podhradského mora má určitý limit. A zase, je to o bezpečnosti a o tom, čo je v našich silách zvládnuť.