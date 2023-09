Krásne gesto fair play v Bodinej, do Dohnian musela prísť sanitka (futbalový sumár)

V druhej lige Púchov naďalej valcuje, v tretej lige Beluša doma prehrala po spornom góle.

II. LIGA

Považská Bystrica – Dolný Kubín 4:3 (1:3)

Súboj dvoch minuloročných nováčikov bol pre Považskú šokujúci, v 18. min. bolo po dvoch rýchlych kontrách hostí 0:2. Domáci tréner reagoval dvojnásobný striedaním. V 32. min. si nabehol k šestnástke Slávik a bombou znížil. V 38. min. to však bolo opäť o dva góly, keď sa druhýkrát presne trafil Káčerík.

Do druhého polčasu vstúpila Považská lepšie a kontaktný gól strelil Boris, ktorý najvyššie vyskočil na centrovanú loptu. V 56. min. vyrovnal Zemko a začínalo sa odznovu. V 81. min. dokonal obrat hlavou Slávik, keď lopta tak trochu prekvapujúco skončila za chrbtom bezmocného brankára hostí.

Góly: 32. a 81. Slávik, 47. Boris, 55. Zemko - 16. a 38. Kačerík, 18. Lukáčik. R Mano, 895 divákov

MŠK: Hodál – Mihálek (30. Zemko), Kucharčík, Pagáč – Václav, Sloboda, Boris (90. Matejčík), Kováč (30. Praženka), Gerebenits (79. Chaves) – Slávik, Vaculík

Púchov - Petržalka 5:0 (3:0)

Góly: 9. Michlík, 29.,46. a 60. Letenay, 43. Mráz. R Husár, 720 divákov

MŠK: Vavrúš - Kaufman, Klabník, Pobořil, S. Lacko (70. Levai), Kopičár, Loduha, Michlík (82. Kapusniak), Mráz (46. Martinček), P. Lacko (68. Štrauch), Letenay (82. Šeroň)

Ostatné výsledky:

Slovan B – L. Mikuláš 0:5, Myjava – Spiš. N. Ves 2:1, Pohronie – Prešov 0:3, Trebišov – Malženice 2:0, Žilina B – Komárno 3:4, Šamorín – Humenné 2:2

1. Komárno 6 6 0 0 14:6 18

2. Púchov 6 5 1 0 19:4 16

3. Prešov 6 5 0 1 13:5 15

4. Pov. Bystrica 6 4 2 0 17:7 14

5. Myjava 6 4 0 2 12:8 12

6. L. Mikuláš 6 3 1 2 11:5 10

7. Slovan B 6 3 1 2 8:8 10

8. Žilina B 6 3 0 3 14:15 9

9. Trebišov 6 3 0 3 7:13 9

10. Petržalka 6 2 1 3 9:7 7

11. Pohronie 6 1 2 3 6:11 5

12. Šamorín 6 1 2 3 8:21 5

13. Dolný Kubín 6 1 1 4 10:12 4

14. Humenné 6 1 1 4 9:15 4

15. Sp. Nová Ves 6 0 0 6 5:13 0

16. Malženice 6 0 0 6 1:13 0

III. LIGA

Častkovce – Dubnica 4:2 (2:0)

V 16. minúte prudká technická a umiestnená strela Petráša vymietla pavučinu v pravom hornom rohu Hodálovej brány. V 24. min bol faulovaný Majkút a pokutový kop premenil na 2:0 Sládek. O štyri minúty Hudek hlavičkoval tesne nad bránu. V 33. min Majkút prešprintoval až do šestnástky, prihral na päťku Petrášovi, no ten v čistej šanci prekopol bránu. Na konci polčasu po chybe obrany nevyužil šancu Donkor. Brankár Kišac jeho strelu z rohu šestnástky chytil. V 51. min sa po rohovom kope presadil z päťky Laurinec – 3:0. O sedem minút Martišiak vystihol rozohrávku obrancov, loptu si prebral a potiahol do šestnástky, no trafil brankára. Odrazenú loptu si prebral Sládek, ktorého faulovali. Rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý premenil Martišiak – 4:0. V 64. min Polčák z hranice šestnástky vystrelil, brankár loptu vyrazil na rohový kop. V 70. min po rohu hlavičkoval tesne nad bránu Hudek. V 72. min Majkútovu strelu brankár vyrazil do brvna. V 74. min Polčák po prihrávke Miakiša upravil na 4:1. Následne Donkor z 25 m prudko vystrelil a Kišac loptu vyrazil na rohový kop. V 81. min Donkor ťažil z brejkovej situácie, obišiel aj brankára a znížil na konečných 4:2.

Góly: 16. M. Petráš, 24. P. Sládek (z 11m), 51. A. Laurinec, 58. D. Martišiak (z 11m) - 74. F. Polčák, 81. B. Donkor. R Kukan, 150 divákov

DUBNICA: Hodál - Dobias (46. Tučka), Rešetka, Šebeň, Cyprian, Hudek (74. Púček), Polčák, Bičan (46. Jambrich), Francisco Vieira de Pina (46. Miakiš), Donkor, Šimko (87. Asani)

Beluša – Galanta 0:1 (0:1)

Beluša začala zle, už v 5. min. sa zranil kapitán Hrenák a musel odstúpiť. V 31. min. z pozície zaváňajúcej ofsajdom padol jediný gól, ktorý strelil hosťujúci Radványi. V 84. min. si hostia zrazili strelu Bartoša do tyče. V 87. min. po strele Gašpara vyrazenú loptu brankárom z päťky prestrelil Schiszler. V nervóznom zápase plnom žltých kariet Beluša stratila doma ďalšie body.

Góly: 31. Radványi. R Bočková, 250 divákov

FK: Ciesar - Schiszler, Jánošík, Múdry, Krčula, Gašpar, Holíček (75. Kubiš), Gajdošík, Ďuriš (68. Porubčan), Hrenák (9. Bartoš), Gáborík

Ostatné výsledky:

Nové Mesto – Zvolen 0:3, Hamsik Acad. – Šaľa 2:2, Martin – Bánová 1:1, Sereď – Malacky 0:1, Podkonice – Rača 0:0, Veľké Ludince – Lehota pod Vtáčnikom 1:2

Dohrávka:

Beluša – Rača 2:0 (2:0)

Góly: 21. Gajdošík (z 11m), 35. Ďuriš. R Matej, 200 divákov

FK: Ciesar – Schiszler, Jánošík, Múdry, Krčula, Gašpar, Knižka, Gajdošík, Ďuriš (70. Holíček), Hrenák, Gáborík (90. Bartoš)

1. Zvolen 5 4 1 0 10:4 13

2. Lehota p/Vt. 5 4 1 0 9:3 13

3. Šaľa 5 3 2 0 12:6 11

4. Galanta 5 3 1 1 6:2 10

5. Malacky 5 3 0 2 10:5 9

6. Rača 5 2 2 1 7:4 8

7. Hamsik Acad. 5 2 2 1 9:7 8

8. Martin 5 2 1 2 9:10 7

9. Beluša 5 2 0 3 6:5 6

10. Sereď 5 1 3 1 4:3 6

11. Častkovce 5 1 2 2 7:9 5

12. Bánová 5 1 2 2 4:8 5

13. Veľké Ludince 5 1 0 4 9:9 3

14. Nové Mesto 5 1 0 4 3:11 3

15. Podkonice 5 0 3 2 7:15 3

16. Dubnica 5 0 0 5 4:15 -3

IV. LIGA

Lednické Rovne – Prievidza 2:3 (1:2)

Hostia pohrozili už v 11. min., keď Bobot vychytal Kraska. V 15. min. sa sám na brankára rútil D. Vavruš, ale brankár Prievidze ho vychytal. V 17. min. Červený našiel prihrávkou Demjana a ten utešenou strelou otvoril skóre. Domáca obrana produkovala kiks za kiksom a v 23. min. jeden z nich využil Balčirák a vyrovnal. V 33. min. hostia po rohu išli do vedenia. Domáci kanonier Damian Vavruš zahadzoval šancu za šancou. V 40. min. zahodil aj pokutový kop. V 66. min. v brejku ušiel Balčirák a dal na 1:3. V 73. min. sa D. Vavruš konečne dočkal, ale to bolo zo strany domácich všetko. Prievidza si tak zo stredného Považia odviezla všetky body.

Góly: 17. Demjan, 72. D. Vavruš – 31. a 66. Balčirák, 34. vl.. R Sedlár, 150 divákov.

ŠK LR: Bobot – Provazník, Ozimý, Kvaššay (82. Radić), D. Vavruš, Kopilec, Červený, Mitáš (46. Lipták), Demjan (69. Krajčo), P. Vavruš (79. Prášek), Svorada

Ostatné výsledky:

Jasl. Bohunice – Gabčíkovo 1:3, Nové Zámky – Kozárovce 4:1, Imeľ – Trenč. Stankovce 2:3, Hurbanovo – Gbely 1:0, Trstice – Boleráz 1:2, Trebatice – Zl. Moravce B 2:1, Levice – Pata 1:1

1. Boleráz 5 4 0 1 12:6 12

2. Tr. Stankovce 4 4 0 0 11:6 12

3. Nové Zámky 5 3 1 1 10:5 10

4. Prievidza 4 3 1 0 9:5 10

5. Pata 5 3 1 1 9:7 10

6. Gabčíkovo 5 3 0 2 13:4 9

7. Gbely 5 2 1 2 5:6 7

8. Hurbanovo 5 2 1 2 4:7 7

9. Trebatice 5 2 1 2 5:9 7

10. Led. Rovne 5 2 0 3 12:10 6

11. Imeľ 5 2 0 3 11:10 6

12. J. Bohunice 5 2 0 3 4:7 6

13. Zl. Moravce B 5 1 1 3 5:9 4

14. Levice 5 0 3 2 3:7 3

15. Trstice 5 1 0 4 4:9 3

16. Kozárovce 5 0 0 5 7:17 0

V. LIGA

Partizánske - Prečín 0:4 (0:1)

Pre domácich až príliš trpký výsledok, ale hostia boli mimoriadne efektívni. Domáci svoju šancu zahodili a hostia ihneď trestali gólom na 0:1. Po zmene strán nebolo nič stratené, ale hostia rýchlym gólom umlčali domácich a Prečín ešte pridal do otvorenej obrany aj tretí gól. Po faule si kalich horkosti domáci vypili až do dna, z penalty uzavrel skóre J. Valient.

Góly: 24. Slančík, 54. Pavlík, 67. Hybben, 83. J. Valient (z 11m). R Ferenc, 100 divákov

TJ: Čiernik - Kostelanský, Blaško, Vrábel, Masaryk, Herco (46. Pavlík), Novisedlák, Michalec, J. Valient (89. Jurkech), Slančík (81. Gažo), Hybben (70. A. Valient)

Domaniža – Kvašov 5:1 (2:1)

V 4. min. Braciník vyhlavičkoval šancu hostí nad bránu, strieľal Jaroněk. V 19. min. otvoril skóre F. Krčmárik hlavou po štandartke, ktorú zahrával Augustín z 20 metrov. V 33. min. Sádecký vysunul Kvaššaya, ktorý presne zakončoval krížnou strelou z hranice šestnástky. V 37. min. hostia znížili, keď po priamom kope spadla lopta na päťku, najlepšie sa zorientoval Kováč a bolo 2:1. V 61. min. Sádecký zahrával priamy kop z hranice šestnástky, obstrelil múr, ale brankár vyrazil na roh. V 67. min. Sádecký vrátil loptu na päťku, kde dobiehajúci Orávik trafil presne. V 72. min. z pravej strany centroval Petrík, lopta sa k nemu vrátila, centroval na druhýkrát a od Sádeckého sa lopta odrazila do brány. V 81. min. ďalekonosná strela F. Krčmárika skončila vo vinkli. Víťazstvo určite chutilo Martinovi Kubišovi, ktorému sa v piatok narodil syn Martinko, celý kolektív TJ Partizán Domaniža posiela gratulácie.

Góly: 19. a 81. F. Krčmárik, 33. Kvaššay, 67. Orávik, 72. Sádecký - 37. Kováč. R Plecho, 175 divákov

TJ PARTIZÁN: Filípek - Petrík, F. Krčmárik, Braciník, M. Krčmárik (57. Orávik), Augustín, Cúg, L. Haviar (85. M. Haviar), Čelko (85. Lednický), Sádecký (85. Socha), Kvaššay (82. Masničák)

TJ SPARTAK: Cúcik - Slivka, Čačko, Vaňovič, Janček (82. Gorelka), Amrich, Živčic, Pilný, Jaroněk, Ambrož (79. Chabroň), Kováč (65. Kadlec)

Brvnište – Ladce 3:2 (0:1)

Vydreté víťazstvo domácich, ktorí zlomili zápas zo štandartiek. Hostia boli v prvom polčase lepší a po priamom kope na konci polčasu išli do vedenia. Brvnište nehralo v optimálnej zostave a bolo to cítiť. Po zmene strán sa Brvnište presadilo po centri a rohovom kope. V 79. min. obranca Zelenák vystrelil spoza hráč a bolo už 3:1. Po drobnej chybe hostia znížili na rozdiel gólu, ale domáci si už víťazstvo nenechali ujsť.

Góly: 52. Háronik, 74. Pauer, 79. Zelenák - 45. Chupáč, 90. Pilát. R Benko, 50 divákov

TJ SLOVAN: Bajza - Zelenák, Klabník, Kolembus, Hrbek (84. Kramarík), Háronik (87. Jamečný), Pauer, Pastorek, Hároník (46. Babatounde Bello), Gabriš, Chovančík (87. A. Slámka)

TJ TATRAN: Mácsai - Rosina, J. Haluska (81. M. Haluska), Kučiak, Kučerka, Mikuška, Kvasnica (70. Miakiš), Pilát, Chupáč (67. Martinka), Baláž, M. Drahuta

Ďalšie výsledky:

Kanianka – Hlohovec 2:3, Myjava B – Horná Krupá 5:1, Piešťany – Podolie 4:0, Veľké Uherce – Chynorany 0:1

1. Piešťany 5 3 2 0 14:4 11

2. Kanianka 5 3 1 1 9:4 10

3. Myjava B 5 3 1 1 17:12 10

4. Prečín 5 3 1 1 9:4 10

5. Domaniža 4 3 0 1 12:2 9

6. Vrbové 4 3 0 1 12:5 9

7. Partizánske 5 3 0 2 15:12 9

8. Brvnište 4 3 0 1 6:4 9

9. Hlohovec 5 3 0 2 13:11 9

10. Veľké Uherce 5 2 1 2 8:5 7

11. Chynorany 5 2 0 3 3:7 6

12. Ladce 4 1 0 3 8:16 3

13. Tr. Stankovce 0 0 0 0 0:0 0

14. Kvašov 4 0 0 4 3:12 0

15. Horná Krupá 5 0 0 5 3:17 0

16. Podolie 5 0 0 5 4:21 0

VI. LIGA

Horná Poruba - Uhrovec 0:0

V kvalitnom, bojovnom zápase, ktorý mal dobré tempo sa v prvom polčase hral väčšinou medzi šestnástkami, domáci hrozili po rohoch a dvakrát pohrozil Husár strelami tesne vedľa brány. Hostia, ktorí dobre bránili mali najväčšiu šancu v 43. min., keď nebezpečnú strelu s námahou vytlačil Marienka na roh. V druhom polčase domáci pridali, tlačili, ale nepremieňali vyložené šance. Dvakrát tesne minuli po priamych kopoch Revák a Husár, Hetflajš osamotený po rohu hlavičkoval nad, po centri aktívny Hetflajš mieril z ôsmich metrov len do brankára. Domácich zabrzdilo hlúpe vylúčenie Juríčka, ale aj v desiatich tlačili, vytvárali si šance a tlak. Keď v 89. min. po osi Kojtal-Husár-Revák tutovku nepremenil Hetflajš, body sa delili. Za zmienku stojí situácia z 92. min., kedy rozhodca ukázal po súboji v šestnástke najskôr penaltu, došlo k strkanici hráčov a na prekvapenie ukázal útočný faul.

Zaujali: Hetflajš, Repáč - Škultéty, Kráľ

R Majcher, 150 divákov

ČK: 70. Juríček (2. ŽK)

TJ VÁPEČ: Marienka - Juríček, Repáč, Kršák, Čurik (63. Papp), Kojtal, Hudák, Husár, Hetflajš, Dražkovec (71. Andrej), Revák

Bolešov – Pruské 0:0

Hostia prišli kvôli viróze v ich tíme na zápas v desiatich. V 10. min. mali prvú šancu domáci, ale priamy kop Mačinu aj následnú dorážku D. Floriša Býček zneškodnil. Od 10. min. hrali hostia už jedenásti, keď nastúpil Habšuda. V 19. min. dal gól hosťujúci Bér, ale pre ofsajd neplatil. V 38. min. po spätnej prihrávke Veselého minul hosťujúcu bránu Prna. V 63. min. hosťujúci brankár bravúrne zneškodnil strelu Mačinu a následne aj dorážku Pagáča. V 85. min. si domáci skoro dali vlastný gól, ale tečovanú strelu D. Bartáka domáci brankár zneškodnil. Do konca zápasu si už ani jedno z mužstiev šancu nevypracovalo a tak sa body delili.

R Tupý, 200 divákov

FK SLOVAN: M. Šatka - J. Šatka (79. Štefánek), D. Barták, Prna, Pagáč, Kotras (46. Špirka), E. Floriš, Hasidlo (87. M. Vavruš), Veselý, D. Floriš, Mačina

TJ POVAŽAN: Býček - Brokeš, Remšík, Šedo, Janík, Hladký, Branický, Strapko, Bér, Lukáč, Habšuda



Udiča – Košeca 3:0 (1:0)

Hostia boli v prvom polčase kombinačne na tom lepšie, Udiča mala úvod zaspatý. Po brejkovej situácii otvoril skóre M. Drblík, keď po centri Strnada dorážal na vzdialenejšej tyči. Udiči sa podarilo zvýšiť vedenie po akcii Trško – Strnad sa trafil T. Drblík. Košeca mala stále loptu viac na kopačkách, ale vyloženú šancu si nevytvorila. Tretiu poistku pridal Tomáš Drblík z penalty, keď bol v úniku nedovolene zastavený jeho brat Marcel. Košeca sa prezentovala dobrou kombinačnou hrou, ale futbal sa hrá na góly.

Góly: 36. M. Drblík, 55. a 79. T. Drblík (1 z 11m). R Dragula, 100 divákov

TJ PRIEHRADA: Kozárik - Trško, Škrabák, Chochel, Pacek, Strnad, Orgoník (79. Žiačik), T. Drblík, Šútorík (86. Cigánik), Habáň, M. Drblík (82. Šibík)

FK: Miakiš - Škrovánek, Mušák, Škulec, Bilov, Bielik (74. Brnák), Štepanovič, Homola, Malovec, Škrapko, Šukala (68. Vraník)

Košecké Podhradie – Melčice-Lieskové 0:0

Domáci spálili veľa šancí, nastrelili brvno. Hostia mali dve vyložené šance, remíza bola zaslúžená. Melčice odchádzali spokojné, nováčik sa po najslabšom výkone v sezóne musel uspokojiť aj s bodom.

R Cvešper, 100 divákov

ČK: 82. Škulavik

TJ SLOVAN: Vavrúš - Kollár, J. Staňo, Maník, Burdej, Behan, Fraňo (69. P. Staňo), Kováčik, Brix, Púček (69. Mutala), Golej (46. Vrábel)

Plevník-Drienové – Zemianske Kostoľany 2:1 (0:1)

Prvý polčas bol zo strany domácich vlažný, aj keď mal do 10. min. dve gólové šance. Po chybičke v obrane išli do vedenia hostia. Po zmene strán domáci súpera zatlačili a v 65. min. vyrovnal Butko, keď sa k nemu odrazila lopta po štandartke. O víťazstve Plevníka rozhodla nová posila domácich Feranc z Rašova, keď dostal prihrávku do šestnástky, spracoval si ju a povedľa brankára zakončil.

Góly: 65. Butko, 67. Feranc - 13. Liptaj. R Ježík, 150 divákov

ČK: 87. Mokoš (2. ŽK)

TJ: Bednár - Špitalný, Kremeň, Uriča, Butko, Bunta (73. M. Buday), Ďurkech, S. Buday, A. Buday, Nemčík, Feranc