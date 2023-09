Kroje sa už nerobia tak, ako kedysi. Ľudia menia autenticitu za štýl, hovorí výrobca krojov

Martin Šimko sa cez tkanie dostal až k výrobe krojov.

Veľa o výrobe krojov vieme z rozprávania staršej generácie. Práve tak sa o výrobe dozvedel aj Martin Šimko z Rajca, ktorý oblieka aj mnohé skupiny a súbory na Považí. Hovorí však, že veľa ľudí už nedbá na tradičnosť a ľudový odev najrôznejšie upravujú.

V ROZHOVORE SA DOČÍTATE: Prečo nastal útlm v záujme o kroje,

v čom sa zmenili postupy výroby krojov,

ako sa vyrábali kroje v minulosti,

ktorým folklórnym súborom na Považí vyrábal Šimko kroje.

Čo vás priviedlo k výrobe krojov?

Dostal som sa ako osemnásťročný chalan ku tkaniu. To mi pomohlo nakontaktovať sa na ľudí, ktorí ešte nosili kroje. Babky ma pri tkaní trošku podceňovali, že som chalan, že mi to nepôjde. Už potom, keď videli, že mi to ide a že im viem pomôcť povyťahovali, čo mali. Tak som začal zbierať kroje.