Nezdolný športovec. Prišiel o nohu, napriek tomu preteká

Zúčastnil sa aj triatlonu v Považskej Bystrici a na kratšej trati bol medzi mužmi najrýchlejší.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Maroš Kudlík prišiel kvôli onkologickému ochoreniu o nohu. Napriek tomu súťaží v pretekoch Spartan race a nedávno sa zúčastnil Triatlonu Podhradské more v Považskej Bystrici.

(zdroj: Peter Ipser)

Nezdolný športovec bežal za pomocí barlí, na cyklistickej časti súťažil na stacionárnom bicykli. Kratšia trať pozostávala zo 100m plávania, 4km na bicykli a 1km behu. Kutlík vyhral mužskú kategóriu s náskokom viac ako tri a pol minúty. O rok chce súťažiť na dlhšej trati.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

NAPÍSALI SME

NAPÍSALI SME Spolukomentátor, agent či robotník. Čo dnes robia strojcovia senzácie proti Barcelone? Čítajte

DOČÍTATE SA: Ako sa pláva s jednou nohou,

či v pretekoch Spartan race prekonáva rovnaké prekážky ako športovci bez zdravotného znevýhodnenia,

čo o Kudlíkovi prezradil organizátor Triatlonu Podhradské more.

Bol to váš prvý štart na Triatlone Podhradské more a vôbec prvý triatlonový?

Áno, Triatlon Podhradské more bol mojím premiérovým triatlonom vôbec. Chcel som si vyskúšať niečo nové, novú disciplínu a musím povedať, že sa mi to veľmi páčilo.