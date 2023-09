Danfossáci oslávili s rodinami unikátny Family day

Na svoje si prišli deti i dospelí. Absolvovať všetko, čo bolo v ten deň pripravené, bola poriadna fuška.

Podľa Martiny Pánikovej, ktorá je zodpovedná za oblasť komunikácie, ide vo firme o najväčšiu akciu zastrešenú v spolupráci s agentúrou. „Cieľom je, aby zamestnanci boli spokojní a zabavili sa. Aby si spoločne s rodinami užili krásny deň nabitý aktivitami.“

Dôkladná príprava

Zabezpečiť akciu takého významného rozsahu je o veľkej zodpovednosti. Prípravy obvykle sprevádza stres, či všetko dopadne, ako má, pretože, ako hovorí Martina, stresu ani chybám sa pri takto veľkých podujatiach nevyhnú. „Okrem Family day sú to počas roka ešte ďalšie akcie, ako firemný ples, deň otvorených dverí či vianočný večierok, takže viem, o čom hovorím. Chybičky si nepripúšťame, zároveň ich vnímame ako námety na zlepšenie, podstatné však je, aby sa ľudia cítili príjemne a odreagovali sa,“ dodala.

Spoločný kampus

Rodinného dňa v Orlovom sa zúčastnili zamestnanci zo závodov Považská Bystrica aj Dubnica nad Váhom, kde sa prevádzka na montáž a expedíciu hydraulických hadíc otvorila minulý rok. Všetkých čakal nádherný slnečný deň nabitý aktivitami. „Stánky s atrakciami a rôznymi zastaveniami sa každým rokom menia. Vždy sa snažíme pripraviť niečo nové, ale niektoré obľúbené aktivity nesmieme vynechať,“ konštatuje Martina a dodáva, že taká streľba z lukov či virtuálna realita musia jednoducho byť. Tentokrát boli na akciu pozvaní aj barberi z Glo-up Barbershop. Bolo to stanovisko určené špeciálne pre mužov, čo bolo tento rok novinkou. Obľube sa tešia i tímové súťaže, ktoré v tomto roku poňali vo firme inak. Nesúťažili len ľudia z firmy, ale prihlásiť do súťaže sa mohol ktokoľvek, čo sa napokon skvele osvedčilo.

Pohľad generálneho riaditeľa

Vidieť pohromade viac než 1200 ľudí bol príjemný pohľad aj pre generálneho riaditeľa Jaroslava Šedivého, pre ktorého je ústrednou myšlienkou sústrediť zamestnancov a ich rodiny na jedno miesto, mimo pracovného prostredia a naliať do nich energiu. Vytvoriť platformu, kde kolegovia podebatujú v inej rovine než pracovnej. „Medzi tisíckou zamestnancov sa vždy nájdu takí, ktorí sa nechcú zapojiť a majú na veci svoj názor. Vždy je tu však jadro, ktoré je spokojné,“ tvrdí Jaroslav Šedivý. „Ono všetko, čo organizujeme, sa ukazuje jednak vo firemnej kultúre, ale i vo vzťahu k okoliu. Do tohto modelu sa snažíme vtesnať aj zamestnancov z Dubnice a fungovať spoločne ako jeden kampus. Tento rok som si spravil osobne prieskum a ľudia boli spokojní s organizáciou, jedlom i s celým priebehom, čo ma naozaj teší. Verím, že v budúcom roku bude účasť ešte vyššia. Urobíme pre to všetko,“ zhrnul na záver.

Obľúbené aktivity

Jednou z najobľúbenejších aktivít v rámci Dňa rodiny je bezkonkurenčne stanovisko s virtuálnou realitou, ktorú prevádzkuje už roky Radoslav Hroško. Podľa neho v online prostredí dnes trávia deti podstatnú časť, preto je pre nich toto stanovisko atraktívne a žiadané. „Virtuálna realita je v podstate moderný kolotoč s rôznymi žánrami. Deti si vyberajú buď vodný svet, svet dinosaurov alebo iné. Celé to trvá 3 až 5 minút, ale deťom to stojí za to. Je to pre ne obrovský zážitok, o ktorý nechcú prísť. V rade dokážu stáť aj hodinu,“ uviedol.

Verní všetkým ročníkom

Na Family day chodí pravidelne aj Barbara Bridzíková s rodinou, ktorá pracuje ako dizajn inžinier vo firme už 15 rokov. „Nevynechali sme ešte ani jeden ročník, pretože je tu vynikajúco. Deň sa tu dá stráviť veľmi príjemne rôznymi činnosťami. Deti zaujali motokáry, nafukovacie atrakcie, absolvovali virtuálnu realitu, zbierali pečiatky, vďaka čomu si odniesli peknú odmenu, streľbu z luku a iné. Je tu naozaj pestrý výber, výborné jedlo, pitie... Skrátka - je o nás všetkých veľmi dobre postarané,“ dodáva pani Barbara.

Malú slečnu Lenku Fapšovú nikdy neprestane baviť maľovanie na tvár. Svedčil o tom aj veselý obrázok, ktorý vyčarila maliarka na jej tvári. Family dní sa zúčastňuje od samého začiatku. „V Danfosse pracoval môj tatino a stále pracuje strýko. Každý rok som im pomáhala s fúkaním balónov. Najradšej mám na tomto celom akvazorbing, teraz je tu guľa bez vody, takže len zorbing, ale super, je tu úplne všetko. Už teraz sa teším na budúci rok.“