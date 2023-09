Riziko šikany môže znížiť prevencia. Deti niekedy ani nevedia, že druhým ubližujú, hovorí odborník

Neriešené prípady šikanovania však môžu mať dlhodobo negatívne následky.

Peter Lengyel z Považskej Bystrice je realizátor preventívnych aktivít a systémových opatrení v oblasti prevencie šikanovania. Venuje sa v prevencii deťom, ale najmä učiteľom a rodičom.

Spolupracuje na celoštátnych dokumentoch k problematike násilia na deti. Pozývajú si ho rôzne slovenské školy, ktoré chcú takýmto spôsobom znížiť riziko šikanovania a vytvoriť prostredie, kde sa deti neboja o problémoch hovoriť.

DOČÍTATE SA: Aká je situácia so šikanou na Slovensku,

do čoho môže vyústiť neriešená šikana,

o kyberšikane.

Čo všetko zahŕňa práca preventistu?

Nie je to práca v pravom slova zmysle. Je to súčasť vzdelávacích činnosti, osveta. Ide o prístup k problematike šikanovania, v ktorom sa snažíme predchádzať vzniku šikany, jej prehlbovaniu a opakovaniu. V mojom prípade skôr „učím“ pedagógov a pracovníkov s deťmi ako je to možné robiť práve v ich škole a skupine.