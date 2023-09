Vodičov čakajú na diaľnici pri Považskej Bystrici dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenie bude trvať do 8. novembra.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Na vodičov jazdiacich po diaľnici D1 pri Považskej Bystrici čakajú až do 8. novembra dopravné obmedzenia. Dôvodom je výmena mostných záverov na diaľničnom moste Považská Bystrica-Sever. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.

"Upozorňujeme motoristov, že v súčasnej dobe vymieňa Národná diaľničná spoločnosť dva mostné závery na 174,5 kilometri diaľnice D1 Považská Bystrica-Sever v pravom jazdnom páse v smere od Bratislavy do Žiliny v rámci dvoch etáp," informuje polícia.

Doprava bude podľa polície vedená v ľavom jazdnom páse (od Žiliny do Bratislavy) dva pruhy + jeden jazdný pruh v protismere. V pravom jazdnom páse (od Bratislavy do Žiliny) bude zachovaný jeden jazdný pruh. Dopravné obmedzenie bude trvať do 8. novembra do 18.00 h.