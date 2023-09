Hudbu nerobí pre slávu, ale pre ľudí a Boha. Krištof Letko hrá na festivaloch

Z Považskej Bystrice odišiel na konci základnej školy a sedem rokov žil v Bratislave. Potom sa vrátil späť a teraz hrá worshipovú hudbu.

Worship, alebo chvály, je žáner kresťanskej hudby. Krištof Letko mal mnohé záujmy, hlásil sa konzervatórium, chodil na športové gymnázium a nakoniec dokončil umeleckú školu, teraz je spolumajiteľom kaviarne. Hudbu mal vždy rád, niečo mu však chýbalo. Väčší zmysel našiel v hudbe, ktorá chváli Boha.

Neplánovali ste zostať v Bratislave?

Pracoval som tam asi rok a pol. V Bratislave som bol sedem rokov – od svojich štrnástich. Mesto bolo na mladý životný štýl fajn, veľa mi to dalo, osamostatnil som sa. Ale nebolo to mesto pre mňa. Mám veľmi rád prírodu a slobodu. Aj keď v Bratislave je veľa možností a veľa ľudí, necítil som sa tam úplne najlepšie. Povedal som si, že bude lepšie, keď sa vrátim do Považskej.

Kedy sa u vás prejavil záujem o hudbu?

Odmala som bol vedený ku gitare. Moji rodičia sú tiež hudobníci a v rodine máme hudobné zázemie. Asi v piatich rokoch som začal hrať na gitaru, postupne sa k tomu pridal spev. Vždy som bol samouk. Nechodil som do umeleckých škôl. Až keď som sa pripravoval na konzervatórium, mal som súkromné lekcie.

Hrávate vždy sám, alebo máte kapelu?

Keď som bol mladší, začínal som sám. Na strednej škole sme mali kapelu s kamošmi, hrávali sme po skúšobniach. Ale nebolo to stále. Teraz mám kapelu Homecoming. Stále však hrávam aj sám, s rôznymi inými kapelami. Fungujem v rôznych projektoch, s rôznymi ľuďmi. Všetci sa poznáme, sme ako veľká rodina.