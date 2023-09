Odkedy píska, neháda sa s rozhodcami

Laura Čelková (17) z Prečína je oblastnou rozhodkyňou a najlepšou strelkyňou futbalistiek Považskej Bystrice.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

„Odkedy som sa posunula do útoku, tak mi to začalo padať. Ako záložníčka som robila všetko komplikovane, teraz keď mám loptu, tak už iba hľadám, kadiaľ dostať loptu do brány,“ rozhovorila sa študentka považskobystrickej Obchodnej akadémie.

ZAUJALO NÁS

ZAUJALO NÁS Na tanku v Považskej. Šport ma zachránil, hovorí bojovník Čítajte

EŠTE SA DOČÍTATE: Ako sa dostala k rozhodovaniu,

prečo už chcela skončiť s rozhodovaním,

aké finty ju učia starší kolegovia.

Ešte v minulej sezóne hrávala za dorastenky, ženské družstvo však bolo zrušené a tak nastupuje za ženy MŠK. „Keď som pred desiatimi rokmi začínala s futbalom, tak som bola u nás v Prečíne jediné dievča. Ale teraz je to už bežné, po dedinách ich hráva v prípravkách veľa,“ hovorila sympatická Prečínčanka.