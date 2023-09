Vo volebnej miestnosti v Považskej Bystrici zomrel po kolapse 78-ročný volič

Hlasovanie tu prerušili na 45 minút.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Vo volebnej miestnosti v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie zomrel po kolapse volič. Situácia mala veľmi rýchly priebeh. Voľby sa pozastavili na 45 minút.

Zomrel napriek snahe záchranárov

Úmrtie potvrdil hovorca Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Viliam Sládek.

„Môžeme potvrdiť, že dnes o 15:45 sme na linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby prijali žiadosť o pomoc k staršiemu mužovi, ktorý skolaboval vo volebnej miestnosti v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považské Podhradie,“ vysvetlil.

Na miesto bezodkladne vyslali ambulanciu záchrannej zdravotnej služby. „Bola to ambulancia ROP, to znamená, že pokiaľ tam nemali niekoho v zácviku, obsadenie býva lekár, záchranár a vodič alebo vodič a záchranár. Mohol sa tam však objaviť aj niekto na praxi, neviem to však presne definovať,“ dodal Sládek. Aj napriek snahe záchranárov sa nepodarilo 78-ročného muža zachrániť.

„Na mieste prítomný lekár záchrannej zdravotnej služby po neúspešnej resuscitácii konštatoval smrť,“ dodal. Z volebnej komisie, ktorá dnes dohliada na voľby v Považskom Podhradí potvrdili, že 16:05 došlo k úmrtiu staršieho muža. Voľby sa tam následne pozastavili na 45 minút. „Hlasovanie bolo prerušené ale už bolo obnovené,“ povedala Adriana Oravíková. Podľa jej slov mala udalosť rýchly spád, miestnosť okamžite uzatvorili a ľudia čakali vonku.

Záchranári absolvovali do 15-tej desať výjazdov

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky podľa slov Sládeka eviduje v súvislosti s parlamentnými voľbami do 15-tej hodiny desať výjazdov sanitiek.

„Záchranárov sme vyslali do volebných miestností v Hurbanovej Vsi, v Bratislave, do Zbudze, Krásna nad Kysucou, Čadce, do Nového Mesta nad Váhom, Žiaru nad Hronom aj Blesoviec,“ informoval Sládek. Záchranári zasahovali pri kolapsoch, epileptickom záchvate, úrazoch aj pri aspirácii jedla. „Teraz nám to už narastá. Prípad úmrtia z Považského Podhradia však bol zrejme najzávažnejší prípad,“ dodal.

