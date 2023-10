Voliči v Považskobystrickom okrese by do parlamentu pretlačili Republiku, Matovič ani SaS by neprešli

V regióne vyhral Smer, druhý bol Hlas.

Ak by sa o víťazoch volieb rozhodovalo v územnom obvode Považská Bystrica, výsledky by sa líšili od tých celoslovenských.

Jednoznačným víťazom v považskobystrickom okrese by bol Smer s 33,68 percentami hlasov, druhý by skončil Hlas s 15,75 percentami, tretie PS so 14,91 percentami hlasov.

Na rozdiel od celoslovenského hlasovania by v okrese získala výraznú podporu strana SNS, ktorá tu získala 8,36 percenta hlasov a voliči by pretlačili do parlamentu aj Republiku s 5,55 percentami hlasov.

Naopak do parlamentu by sa nedostala SaS (4,79 percent) ani Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí (4,70 percent). Päťpercentnú hranicu by prekročilo ešte KDH s 5,49 percentami hlasov.

Demokrati a SME rodina nedosiahli ani 2,5 percenta hlasov.

Aj v okrese Púchov si voliči v parlamente želali Republiku, ktorá tu získala 5,41 percenta hlasov. Víťazom v okrese je Smer s 32,86 percentami, nasleduje Hlas so 16,24 percentami a PS 14,13 percentami hlasov.

Na štvrtom mieste by skončila SNS (7,86 percenta), piate by bola Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí (5,55 percenta) a tesne by prešla aj SaS s 5,16 percentami hlasov.

Demokrati by získali 2,57 percenta a Sme rodina 2,01 percenta hlasov.

V okrese Považská Bystrica odovzdalo svoj hlas 36 501 voličov, čo predstavuje 74,19 percentnú volebnú účasť. Len o niečo vyššia bola v okrese Púchov - 74,56 percenta, odvoliť tu prišlo 26 769 voličov.

Volebná účasť v Trenčianskom kraji dosiahla 72,50 percent, k urnám prišlo celkovo 338 924 oprávnených voličov.