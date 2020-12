Púchovskí poslanci schválili rozpočet pre budúci rok vo výške 21,5 milióna eur

9. dec 2020 o 15:05 SITA

PÚCHOV. Mesto Púchov plánuje v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 21,5 milióna eur. Rozpočet s miernym prebytkom 307 eur schválili poslanci na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Investičné ambície radnice sú oproti končiacemu sa roku o niečo väčšie, kapitálové výdavky predstavujú sumu 3 374 874 eur.

Podobne ako v ostatných samosprávach, aj v Púchove tvorbu rozpočtu sprevádzali úsporné opatrenia. "S vedúcimi oddelení, riaditeľmi mestských spoločností i organizácií sme hľadali možnosti úspor. Všetky tieto subjekty majú nižší rozpočet ako v tomto roku, výnimkou je Podnik technických služieb aj s ohľadom na hospodársky výsledok tejto spoločnosti v nedávnej minulosti. Aj vďaka úsporám sa nám podarilo nielen zostaviť vyrovnaný rozpočet, ale vyčleniť balík finančných prostriedkov aj na investície," zhodnotila prípravu rozpočtu vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Lucia Pružinská.



"Všetko zlé je na niečo dobré, pandemická kríza otvorila rezervy v našej činnosti, ktoré máme nielen na mestskom úrade, ale aj v mestských spoločnostiach. Niektoré veci sa dajú urobiť rovnako kvalitne za menšie peniaze, naučili sme sa lepšie hospodáriť. Verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj ďalej, keď kríza pominie," reagoval predseda ekonomickej komisie Daniel Lako.



V budúcom roku púchovská radnica plánuje investovať do rekonštrukcie niektorých ciest a chodníkov, výstavby parkovacích miest, ale napríklad aj do odpadového hospodárstva, kde plánuje zriadiť päť hniezd polopodzemných kontajnerov. Najvýznamnejšou investíciou by však mala byť výstavba nájomných bytov na Kolonke za 1,8 milióna eur, ktorá je však viazaná na získanie dotácie z ministerstva dopravy a výstavby a tiež úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.