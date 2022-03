PSYCHOLOGIČKA: Výborným nácvikom pre deti je pexeso alebo človeče

V najväčšej obci okresu Považská Bystrica, v Papradne, vybudovali dvanásť hotspotov verejnej i wifi siete. K internetu sa tak môžu pripojiť všetky generácie aj na miestach, kde by ste to nečakali. Wifi sieť pomáha so vzdelávaním, ale aj socializáciou seniorov počas náročných mesiacov pandémie, keď musia byť odlúčení od blízkych.

