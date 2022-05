Snažíme sa pracovníkov vo výrobe zbaviť opičej práce, hovorí informatik

Výrobné spoločnosti reagujú na zmeny v IT pomalšie ako ostatní. Príklady dobrej praxe vysvetľuje aplikačný architekt. Firme dokážu získať správnym prístupom výraznú konkurenčnú výhodu.

Michal Krásny z Púchova študoval softvérové inžinierstvo na Katedre aplikovanej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako aplikačný architekt vo výrobnej spoločnosti, v ktorej pomáha modernizovať procesy v oblasti IT.

Článok pokračuje pod video reklamou



Čo ste študovali a ako vás to ovplyvnilo pri voľbe profesie?

Študoval som v Bratislave na katedre aplikovanej informatiky odbor softvérové inžinierstvo, čo ma predurčovalo k vývoju aplikácií. Naj-prv som pracoval ako analytik. V podstate som zistil, aké sú požiadavky jednotlivých zákazníkov na počítačové programové vybavenie. Čo chcú a potrebujú. Na základe technických možností som potom pre nich navrhoval systémové riešenie.



Keďže som poznal alternatívy a zároveň požiadavky a problémy klientov, dokázal som ich zapísať prostredníctvom IT jazyka programátorom. Ich úlohou bolo prepísať ich v ďalšom kroku do zdrojového kódu. Konečným cieľom je postarať sa o to, aby dostal zákazník, čo žiada. Je to základná chémia vzájomnej spolupráce. Riešenie mu musí poskytnúť vyššiu konkurencieschopnosť a flexibilitu.

Aj ekológia stojí na inováciách:

Aj ekológia stojí na inováciách: Školstvo potrebuje zmenu, myslí si ekopodnikateľka. Vyzdvihuje potrebuju kreativity a budovania vzťahu k prírode Čítajte



Od roku 2017 pôsobím ako aplikačný architekt. Mojou úlohou je prepojiť jednotlivé prierezové tímy, aby sme dosiahli optimálnu architektúru daného systému. Zjednodušene, aby naše aplikácie vedeli správne komunikovať s počítačom klienta a ostatnými aplikáciami naokolo. Kvalitne, bezpečne, udržateľne a čo najekonomickejšie. Zvolené riešenie musíme, samozrejme, vedieť personálne spravovať. To znamená, že musíme mať tím ľudí, ktorí to bude vedieť obsluhovať a opravovať.



Aké významné zmeny sa dejú v oblasti informačných technológii? V čom je výnimočné vaše postavenie na trhu?



S dobou cloudu sa firmy postupne zbavujú železného hardvéru. Aj naša spoločnosť prešla významnou transformáciou. V dátových centrách sme vlastnili obrovské množstvo fyzických počítačových serverov, kde bežali rozmanité aplikácie. Môžete si to predstaviť ako sálové počítače, kde bežia všetky počítačové operácie, ktoré firma v danú chvíľu používa.



V roku 2010 prišla virtualizácia. Softvér prestal byť previazaný s hardvérom. To znamená, že na jednom fyzickom vybavení môže bez problémov bežať viacero virtuálnych serverov s rôznymi operačnými systémami. Alebo inak, že na počítači môžu bežať programy rôznych platforiem od rôznych výrobcov, čo nebolo v minulosti bežné.



Aktuálne je doba cloudová. Aplikácie sa presúvajú na cloud a dochádza tak k ďalšej revolúcii. Strašiak predstavovala už virtualizácia v tom, že nedosiahne rýchlosť fyzického servera. Zo všetkých výrobných spoločných na Slovensku sme aktuálne jednotka v tejto oblasti. Náš trh je konzervatívny pri hľadaní cloudových a platformových riešení, preto sa firmy prispôsobujú novým zmenám len pomaly. Ale čas je neúprosný, keď ste dnes v špičke, zajtra to môže byť minulosť.

Úprimne o slovenských hudobných súťažiach:

Úprimne o slovenských hudobných súťažiach: Nerada ostávam hodnotená ako účastníčka Superstar, hovorí víťazka Košického zlatého pokladu Čítajte



Ako reagujú na zmeny výrobné spoločnosti?



Výrobné spoločnosti pomerne zložito preberajú nové postupy a trendy v oblasti informačných technológii, a to hlavne z dôvodu regulátora. V niektorých krajinách, ako napríklad vo Veľkej Británii, sa v oblasti jadrovej energie boja progresívne reagovať na prebiehajúce zmeny, ale nám sa to darí.



Nebojíme sa posúvať hranice. Nové postupy aplikujeme do oblastí, ktoré neohrozujú bezpečnosť a kontrolu systémov. Osobne sa porovnávame s Čechmi a vzájomne ťaháme vpred v rôznych témach. V uplynulej dobe sme spustili niekoľko projektov, ktoré na nás upozornili v európskom kontexte. Jeden cloudový poskytovateľ z veľkej trojky sa pochválil riešením, ktoré sme na jeho technológiách vytvorili.

V článku sa dočítate: Aké riziká sú spojené s výmenou hardvéru a ako sa k nim môžu postaviť výrobné spoločnosti?

Ako ušetriť výrazné finančné prostriedky, ktoré možno investovať do vývoja?

Čo je to data science a ako si možno jej dopady predstaviť vo firme?

Ako vyzerá obchodovanie výrobnej spoločnosti na burze a ako sa dá získať konkurenčná výhoda?

Ako ovplyvňujú zmeny v IT prácu a možnosti zamestnancov?

Aké konkrétne príklady uskutočnili vo firme, aby zlepšili procesy?

Ako môže spoločnosť pristupovať k inováciám, keď chce uspieť v konkurenčnom boji?